Il caos dopo di te: la nuova serie dal creatore di Elite con Aron Piper

Approda su Netflix la nuova serie tv che sta inchiodando tutti al divano. Ecco tutto su "Il caos dopo di te" con Aron Piper di Elite.

Di cosa parla "Il caos dopo di te"?

Il caos dopo di te è una nuova miniserie di genere thriller nata dalla mente del creatore di Elite, Carlos Montero. La serie, con protagoniste Inma Cuesta e Bàrbara Lennie, racconta la storia di Raquel, una giovane insegnante che accetta una supplenza nel paese natale di suo marito per dare una seconda opportunità al loro matrimonio. L'accoglienza nella sua nuova scuola, però, non è delle migliori.

Il caos dopo di te: la nuova serie dal creatore di Elite con Aron Piper

Sbarca su Netflix la nuova serie dal creatore di Elite, il Caos dopo di te. Di genere thriller, ecco tutto sulla serie dark del momento.

