GF Vip | Sonia Lorenzini trova un topo nel letto | lo scherzo finisce male | lei rompe una telecamera VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 19 dicembre 2020)è la vittima perfetta degli scherzi dei concorrenti del GF Vip. Dopo averla svegliata nel cuore della notte fingendo che gli autori la volessero in confessionale, oggi la ragazza è stata la prescelta per subire un’altra pesante burla. Samantha ed altri protagonisti della stanza arancione hanno messo unfinto sotto le coperte dell’ex tronista di Uomini e Donne. Lei, nel momento in cui si è resa conto dell’ani, ha avuto una reazione parecchio forte finendo per danneggiare una. Il doppioI concorrenti del GF Vip hanno fatto un nuovo. La prima fase della burla è stata inscenata da Samantha e Filippo. I due hanno finto ...