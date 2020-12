‘Gf Vip 5’, nella notte crisi per Tommaso Zorzi che vuole abbandonare la Casa: le motivazioni (Di sabato 19 dicembre 2020) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda ieri sera, inevitabile è stato parlare, tra le tante cose, della nomination spiazzante avvenuta la volta scorsa ad opera di Tommaso Zorzi e ricaduta su Stefania Orlando. Una nomination che ha scatenato non pochi malumori e che è stata protagonista di diverse dinamiche fuori e dentro la Casa. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato proprio all’influencer anche la posizione presa da Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, pubblicamente, mostrando i tweet pubblicati dalla ragazza in quell’occasione e anche l’immagine del profilo Instagram del gieffino che è stata mutata sostituita da una foto della Orlando dal suo social media manager, proprio a voler simboleggiare il sostegno nei confronti della donna e dell’amicizia che l’ha legata sin dall’inizio ... Leggi su isaechia (Di sabato 19 dicembre 2020) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda ieri sera, inevitabile è stato parlare, tra le tante cose, della nomination spiazzante avvenuta la volta scorsa ad opera die ricaduta su Stefania Orlando. Una nomination che ha scatenato non pochi malumori e che è stata protagonista di diverse dinamiche fuori e dentro la. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato proprio all’influencer anche la posizione presa da Gaia, sorella di, pubblicamente, mostrando i tweet pubblicati dalla ragazza in quell’occasione e anche l’immagine del profilo Instagram del gieffino che è stata mutata sostituita da una foto della Orlando dal suo social media manager, proprio a voler simboleggiare il sostegno nei confronti della donna e dell’amicizia che l’ha legata sin dall’inizio ...

