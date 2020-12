DIRETTA Catanzaro Juve Stabia tv e streaming video: ospiti favoriti (Di sabato 19 dicembre 2020) Sfida valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato nazionale di Serie C. Padroni di casa rischiano. Juve Stabia (Facebook)Sfida in programma allo stadio Ceravolo di Catanzaro alle ore 17:30, Catanzaro e Juve Stabia si sfideranno per la sedicesima giornata del campionato nazionale di Serie C, girone B. I calabresi hanno l’occasione di allungare in classifica dopo le entusiasmanti vittorie contro Bisceglie e Turris nelle ultime giornate. Il quarto posto va a difeso, anche se dall’altra parte si troverà un avversario molto agguerrito, quasi favorito per la vittoria. Dall’altra parte, come si diceva, la Juve Stabia arriva da una serie di quattro risultati utili di fila. Ruolino di marcia che lancia i campani in piena zona ... Leggi su chenews (Di sabato 19 dicembre 2020) Sfida valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato nazionale di Serie C. Padroni di casa rischiano.(Facebook)Sfida in programma allo stadio Ceravolo dialle ore 17:30,si sfideranno per la sedicesima giornata del campionato nazionale di Serie C, girone B. I calabresi hanno l’occasione di allungare in classifica dopo le entusiasmanti vittorie contro Bisceglie e Turris nelle ultime giornate. Il quarto posto va a difeso, anche se dall’altra parte si troverà un avversario molto agguerrito, quasi favorito per la vittoria. Dall’altra parte, come si diceva, laarriva da una serie di quattro risultati utili di fila. Ruolino di marcia che lancia i campani in piena zona ...

