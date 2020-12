Chi è Brando, il figlio regista e uguale al padre Christian De Sica (Di sabato 19 dicembre 2020) Classe 1983, Brando De Sica è nato a Roma il 10 marzo sotto il segno dei Pesci. Un’infanzia e un’adolescenza, quella di Brando, vissuta sicuramente in modo diverso rispetto a quella degli altri suoi coetanei visto che era solito frequentare i set cinematografici. Il regista è figlio del noto attore Christian De Sica, a sua volta figlio del grande regista e padre del Neorealismo Vittorio De Sica. La madre è invece Silvia Verdone, figlia del critico cinematografico Mario Verone e sorella del regista Carlo Verdone. Così all’età di 20 anni, Brando De Sica è volato in California dove si è laureato in Arte e Cinema presso l’Univerity of Southern ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Classe 1983,Deè nato a Roma il 10 marzo sotto il segno dei Pesci. Un’infanzia e un’adolescenza, quella di, vissuta sicuramente in modo diverso rispetto a quella degli altri suoi coetanei visto che era solito frequentare i set cinematografici. Ildel noto attoreDe, a sua voltadel grandedel Neorealismo Vittorio De. La madre è invece Silvia Verdone, figlia del critico cinematografico Mario Verone e sorella delCarlo Verdone. Così all’età di 20 anni,Deè volato in California dove si è laureato in Arte e Cinema presso l’Univerity of Southern ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Brando Chi è Brando, il figlio regista e uguale al padre Christian De Sica Metropolitan Magazine LEINI - L'ex assessore Torella «bacchetta» Chiabrando sul Dup

Di due l’una o l’Assessore Chiabrando era distratto quando l’ha scritto o fatto un copia ed incolla senza neanche leggere». Da segnalare anche il commento «pepato» dell’ex vicesindaco Troiani: «Non si ...

Iniziati i lavori per riportare l’atrio del castello di Govone ai colori originali

È iniziata la settimana scorsa l’opera di restauro dell’atrio del castello reale che permetterà di recuperare i colori originali dell’ambiente decorato a fine ’700.

