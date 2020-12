Che nomi hanno i nostri stadi di calcio (Di sabato 19 dicembre 2020) Maradona lo conosciamo, ma Renato Dall’Ara, Marcantonio Bentegodi e Carlo Castellani, che sentiamo spesso, chi erano? Leggi su ilpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Maradona lo conosciamo, ma Renato Dall’Ara, Marcantonio Bentegodi e Carlo Castellani, che sentiamo spesso, chi erano?

Che nomi hanno i nostri stadi di calcio Il Post M5S, rebus comunali: a Napoli candidato grillino se a Roma…

Partita aperta a Napoli per le prossime elezioni comunali. Il dopo De Magistris potrebbe rivelare molte sorprese per ciò che concerne i nomi che ambiranno allo scranno più alto di Palazzo San Giacomo.

Prodotti da Cina con nomi tedeschi

I funzionari dell'Agenzia Dogane di Genova Voltri hanno effettuato un controllo su una una partita merce arrivata dalla Cina a un'azienda del nord-Italia, costituita da 110 compressori d'aria, e hanno ...

