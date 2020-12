(Di sabato 19 dicembre 2020) Secondo i titoli pubblicati dai quotidiani nazionali e internazionali, un’moldava avrebbe ucciso lastrappandole il cuore pulsante dal petto. I nostri lettori ci segnalano un articolo pubblicato sul Messaggero il 16 dicembre. Parliamo di Anna Leikovic,di 21 anni. Risalire al suo profilo Instagram è difficile in quanto esistono tantissimi profili copia, sicuramente creati da troll a seguito della vicenda. Sua, Praskovya Leikovic di 40 anni, avrebbe scoperto che la ragazza facesse uso di droghe. Ne sarebbe nata una discussione culminata con l’omicidio. L’orrore Anna Leikovic vive a Comrat, capoluogo della regione autonoma moldava della Gagauzia, ha 21 anni ed è una studentessa di Medicina. Secondo l’accusa (come scrive Today), Anna avrebbe ucciso la ...

Aspirante influencer "uccide la madre": le indagini sono in corso, responsabilità non confermata. Una storia davvero agghiacciante quella che arriva dalla Russia. Anna Leikovic, studentessa di 21 ani di medicina e aspirante influencer con quasi 17 mila followers su Instagram è accusata di aver ...