America’s Cup | James Spithill | “Luna Rossa lavora per la Prada Cup Per ora neozelandesi in vantaggio”

C'è una certa soddisfazione in casa Luna Rossa dopo che, questa notte, è arrivato il successo su Team Ineos UK nelle America's Cup World Series in quel di Auckland, in Nuova Zelanda, anche se poi Team New Zealand ha imposto ancora la sua legge. A parlare di quanto accaduto in acqua è James "Jimmy" Spithill, il timoniere della storica barca italiana: "Abbiamo avuto una buona giornata, con due prove. La prima è stata abbastanza convincente, abbiamo avuto una bella velocità sugli inglesi. La seconda regata è stata una bella lotta con i kiwi. Abbiamo fatto una buona partenza, guadagnando un bel vantaggio. Purtroppo finiti in un buco di vento, siamo caduti dai foil e ci abbiamo messo un po' a ripartire. I kiwi sono riusciti riprendere velocità prima di noi, ma da quel momento in poi è stata ...

