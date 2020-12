Addio a Nedo Fiano | voce dei sopravvissuti alla Shoah

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 20 dicembre 2020) E' mancato oggi a Milano, 95 anni, instancabile Testimone della. Il presidente della Comunità Milo Hasbani, il Rabbino Capo Rav Alfonso Arbib, tutto il Consiglio e comunità intera lo ricordano con grandissimo affetto e rimpianto per la sua instancabile opera di testimonianza della deportazione ad Auschwitz. "Oggi abbiamo perso un pezzo della nostra memoria - ha detto Milo Hasbani - ho potuto assistere con grande interesse quando parlava ai ragazzi della Scuola ebraica e non solo, che lo ascoltavano in religioso silenzio. Ai figli Enzo ed Emanuele a Milano e Andrea negli Stati Uniti, ai nipoti e a tutta la famiglia un forte abbraccio".Nel 2008 aveva ricevuto l`Ambrogino d`Oro della Città di Milano. "Personalmente non mi esalto per i riconoscimenti", disse in quell'occasione a Mosaico (Bet Magazine), testata ufficiale ...