Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 dicembre 2020)DEL 18 DICEMBREORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SULLA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ANCORA CODE TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO, IN DIREZIONE CIVITA CASTELLANA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, INCIDENTE RISOLTO IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA PONTINA E TUSCOLANA IN INTERNA CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCIDENTE RISOLTO CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE DEL RACCORDO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA B DEL METRO IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE ORA IL ...