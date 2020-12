Torino, caso Sirigu: il portiere può andare via a gennaio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Salvatore Sirigu non è sceso in campo contro la Roma. Il portiere potrebbe andare via a gennaio In casa Torino tiene banco il caso Salvatore Sirigu. Il portiere granata è stato escluso, per scelta tecnica, da Giampaolo nella partita contro la Roma per far spazio a Milinkovic-Savic. E le parole del d.s. Vagnati suonano un po’ come un campanello d’allarme: «Uno deve rimanere in maglia granata se lo vuole, e soprattutto se vuole costruire qualcosa in futuro». Una situazione particolare per Sirigu che, come riportato Tuttosport, nella prossima finestra del calciomercato invernale potrebbe decidere di andar via. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Salvatorenon è sceso in campo contro la Roma. Ilpotrebbevia aIn casatiene banco ilSalvatore. Ilgranata è stato escluso, per scelta tecnica, da Giampaolo nella partita contro la Roma per far spazio a Milinkovic-Savic. E le parole del d.s. Vagnati suonano un po’ come un campanello d’allarme: «Uno deve rimanere in maglia granata se lo vuole, e soprattutto se vuole costruire qualcosa in futuro». Una situazione particolare perche, come riportato Tuttosport, nella prossima finestra del calciomercato invernale potrebbe decidere di andar via. Leggi su Calcionews24.com

