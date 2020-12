“Sostituito da lei”. Marco Liorni, ormai è tutto deciso: chi prende il suo posto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Marco Liorni, arriva uno stop. Stop forzato per sabato 19 dicembre 2020, quando il pubblico di Rai1 non lo vedrà andare in onda come al solito con il suo programma Italia Sì. Il conduttore Sostituito da un’altra punta di diamante dell’azienda per lasciare spazio a un appuntamento speciale di Telethon, che sarà condotto ancora una volta da Eleonora Daniele. La padrona di casa di Storie Italiane come lo scorso anno farà quindi compagnia ai telespettatori della prima rete guidando la puntata del sabato pomeriggio di Telethon, una maratona che terminerà ufficialmente in prima serata con una lunga diretta di Soliti Ignoti. Non sarà sola Eleonora Daniele: con lei ci saranno Arianna Ciampoli e Paolo Belli, come sottolinea il settimanale DiPiùTv. (Continua dopo la foto) Ma per Marco Liorni si tratterà di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020), arriva uno stop. Stop forzato per sabato 19 dicembre 2020, quando il pubblico di Rai1 non lo vedrà andare in onda come al solito con il suo programma Italia Sì. Il conduttoreda un’altra punta di diamante dell’azienda per lasciare spazio a un appuntamento speciale di Telethon, che sarà condotto ancora una volta da Eleonora Daniele. La padrona di casa di Storie Italiane come lo scorso anno farà quindi compagnia ai telespettatori della prima rete guidando la puntata del sabato pomeriggio di Telethon, una maratona che terminerà ufficialmente in prima serata con una lunga diretta di Soliti Ignoti. Non sarà sola Eleonora Daniele: con lei ci saranno Arianna Ciampoli e Paolo Belli, come sottolinea il settimanale DiPiùTv. (Continua dopo la foto) Ma persi tratterà di ...

AlatiGiulio : @SaraBentivegna @ngiocoli @OttoemezzoTW La7 ha sostituito Casalino e il Manettaro News, ora è lei l’house organ di conte e i 5scemi - TOSADORIDANIELA : RT @Gabbianella62: Alcune donne mi hanno sostituito frettolosamente in quella fretta. A una è corso incontro qualcuno che non conoscevo, m… - Gabbianella62 : Alcune donne mi hanno sostituito frettolosamente in quella fretta. A una è corso incontro qualcuno che non conosce… - GiammarioDiB : @Milva201 Lei non vuole che non ci sia un governo in carica per la situazione che stiamo vivendo ma vuole che lo st… - FatCatsToy : @LadyChiara77 @pibo968 No no, questi quando hanno visto la cavalcata delle valchirie che gli entrava in negozio si… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostituito lei Marco Liorni non va in onda con Italia Sì: sostituito da Eleonora Daniele Caffeina Magazine Lo Stato Sociale partecipa a Sanremo 2021 con Combat Pop

arrivato nel talent in corsa per sostituire Asia Argento, e, soprattutto, la conduzione del Concertone del Primo Maggio nel 2018 e nel 2019 accanto ad Ambra Angiolini, in diretta su Raitre. Lo Stato ...

Gubbio, Torrente studia le mosse anti-Padova

Al "Barbetti" nella consueta partitella infrasettimanale, Vincenzo Torrente ha schierato formazioni indecifrabili per quanto riguarda le possibili alternative da adottare domenica contro il Padova per ...

arrivato nel talent in corsa per sostituire Asia Argento, e, soprattutto, la conduzione del Concertone del Primo Maggio nel 2018 e nel 2019 accanto ad Ambra Angiolini, in diretta su Raitre. Lo Stato ...Al "Barbetti" nella consueta partitella infrasettimanale, Vincenzo Torrente ha schierato formazioni indecifrabili per quanto riguarda le possibili alternative da adottare domenica contro il Padova per ...