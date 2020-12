Sanremo 2021, la lista completa dei cantanti: i Big e le Nuove Proposte (Di venerdì 18 dicembre 2020) I concorrenti del Festival di Sanremo 2021 Durante la finale di AmaSanremo, il direttore artistico Amadeus ha svelato tutti i nomi dei concorrenti del Festival di Sanremo 2021. Ecco i nomi degli artisti e i loro brani inediti. 1. FRANCESCO RENGA Il primo nome ad essere svelato è quello di Francesco Renga. Nel 2005 aveva vinto con il brano Angelo e adesso torna in gara con Quando trovo te. 2. COMA COSE L’indie milanese approda a Sanremo con l’arrivo dei Coma Cose. Il duo musicale fa coppia anche fuori dai palchi. Presenteranno all’Ariston il brano Fiamme negli Occhi, scritto a quattro mani da Fausto Lama e California. Fiamme negli occhi è una fotografia della nostra storia, forse della storia di molti. È una canzone che parla di restare insieme anche di fronte agli ostacoli. La nostra ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) I concorrenti del Festival diDurante la finale di Ama, il direttore artistico Amadeus ha svelato tutti i nomi dei concorrenti del Festival di. Ecco i nomi degli artisti e i loro brani inediti. 1. FRANCESCO RENGA Il primo nome ad essere svelato è quello di Francesco Renga. Nel 2005 aveva vinto con il brano Angelo e adesso torna in gara con Quando trovo te. 2. COMA COSE L’indie milanese approda acon l’arrivo dei Coma Cose. Il duo musicale fa coppia anche fuori dai palchi. Presenteranno all’Ariston il brano Fiamme negli Occhi, scritto a quattro mani da Fausto Lama e California. Fiamme negli occhi è una fotografia della nostra storia, forse della storia di molti. È una canzone che parla di restare insieme anche di fronte agli ostacoli. La nostra ...

