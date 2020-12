Ricorso Juve-Napoli, Chiacchio: «Può esserci un vantaggio per gli azzurri» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ricorso Juve-Napoli: l’avvocato Eduardo Chiacchio ha parlato così della vicenda, svelando un possibile vantaggio per gli azzurri L’avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando così del Ricorso presentato dal Napoli al Collegio di Garanzia per la sconfitta a tavolino con la Juve del 4 ottobre. Le sue parole. IL PRECEDENTE – «Ci sarà una discussioni a Sezioni Unite, una vera e propria Corte di Cassazione. Le possibilità sono tre: la prima è che accolga il reclamo in toto, senza rinvio; la seconda è che venga accolto in parte e rinviato; la terza è che il reclamo venga rigettato. Noi speriamo che tutto vada al meglio. Non posso che ricordare la mia sentenza sulla Reggiana, che non ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020): l’avvocato Eduardoha parlato così della vicenda, svelando un possibileper gliL’avvocato Eduardoè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parlando così delpresentato dalal Collegio di Garanzia per la sconfitta a tavolino con ladel 4 ottobre. Le sue parole. IL PRECEDENTE – «Ci sarà una discussioni a Sezioni Unite, una vera e propria Corte di Cassazione. Le possibilità sono tre: la prima è che accolga il reclamo in toto, senza rinvio; la seconda è che venga accolto in parte e rinviato; la terza è che il reclamo venga rigettato. Noi speriamo che tutto vada al meglio. Non posso che ricordare la mia sentenza sulla Reggiana, che non ...

