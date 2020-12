Renzi | ultimatum a Conte | risposte o Governo a casa

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo i rinvii, si è svolto ieri l’incontro a Palazzo Chigi frae la delegazione di Italia Viva guidata da. “Abbiamo rappresentato al premier le nostre argomentazioni, ora aspettiamo che faccia una riflessione per vedere se ci sono le condizioni per andare avanti”, ha detto il ministro Teresa Bellanova. Stavolta Matteofa sul serio. “Dopo questo incontro la palla è totalmente nelle mani del presidente del Consiglio. Noi chiediamo una svolta suinuti e lo abbiamo spiegato in modo chiaro, puntualizzando una lunga serie di proposte. Noi non siamo quelli che rincorrono i sondaggi o i titoli, noi facciamo politica. Se la maggioranza che sostienecapisce che questo è il momento del rilancio politico, bene. Se si pensa di continuare come si è fatto negli ...