Pirlo | 24 punti in 12 partite come Ferrara nel 2009 Ma in Champions…

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Già prime analisi in casa Juventus, con un bilancio in campionato della Vecchia Signora targata Andrea. E’ vero, la compagine 9 volte campione d’Italia è ancora imbattuta in Italia, insieme al Milan, ma ha già -8rispetto a quelli di Sarri dell’anno scorso e dell’ultimo Allegri (stagione 2018-19) che avevano 32dopo 12 giornate. La peggior Juve degli ultimi anni fu quella di Allegri 2015-16 che era addirittura a quota 18dopo 12 giornate (peggior inizio di sempre da quando ci sono i 3per vittoria), ma poi seppe vincere lo Scudetto collezionando ben 16 vittorie consecutive e il record di imbattibilità di Buffon di oltre 1000 minuti (superò quello di Sebastiano Rossi). Per vedere quindi una Juve a quota 24nelle prime 12 giornate dobbiamo arrivare al ...