Parco eolico, La Pigna: 'Il sindaco consulti i ravennati' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Secondo la lista civica "rimangono ancora troppi interrogativi che necessitano di risposte chiare e tempestive prima di sposare eventualmente un tale progetto"

