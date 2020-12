Nuoto, Miressi vince un 100 sl di spessore a Riccione. Filippo Magnini non sfigura a 38 anni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non arriva la qualificazione olimpica nei 100 stile libero maschili per i gli atleti iscritti alla gara regina degli Assoluti invernali di Nuoto a Riccione. Nella piscina romagnola le attese c’erano, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. Alessandro Miressi, campione europeo a Glasgow nel 2018, aveva in testa il 47?9, tempo-limite richiesto per i Giochi, ma il suo ritorno non è stato all’altezza dei suoi migliori, dopo un passaggio giusto di 23?15 nei primi 50 metri. Per lui infatti è arrivato un 48?22 che un po’ d’amarezza la lascia in vista di quel che sarà, dal momento che il piemontese dovrà programmare tutta la sua preparazione per i campionati italiani primaverili di marzo, dove però il limite sarà più accessibile. Alle sue spalle si è confermata ottima la condizione Thomas Ceccon che, dopo il record italiano ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non arriva la qualificazione olimpica nei 100 stile libero maschili per i gli atleti iscritti alla gara regina degli Assoluti invernali di. Nella piscina romagnola le attese c’erano, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto. Alessandro, campione europeo a Glasgow nel 2018, aveva in testa il 47?9, tempo-limite richiesto per i Giochi, ma il suo ritorno non è stato all’altezza dei suoi migliori, dopo un passaggio giusto di 23?15 nei primi 50 metri. Per lui infatti è arrivato un 48?22 che un po’ d’amarezza la lascia in vista di quel che sarà, dal momento che il piemontese dovrà programmare tutta la sua preparazione per i campionati italiani primaverili di marzo, dove però il limite sarà più accessibile. Alle sue spalle si è confermata ottima la condizione Thomas Ceccon che, dopo il record italiano ...

