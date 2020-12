(Di venerdì 18 dicembre 2020) Julian, allenatore del Lipsia, ha commentato nel corso della conferenza stampa odierna l'acquisto di, avvenuto nelle scorse ore. Il centrocampista era nel mirino anche del Milan:"Il ragazzo mi ha fatto fin da subito una buona impressione - dichiaraa riguardo di- , ha delle qualità fisiche importanti e l'ho notato subito. Sono certo che non gli mancheranno le motivazioni una volta che verrà aggregato al nostro gruppo,un calciatore che potrà darci una grossa mano - conclude il giovane allenatore tedesco".caption id="attachment 1067417" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Nagelsmann: 'Szoboszlai mi ha impressionato. Ci sarà di grande aiuto' - - marco_rogerio_ : RT @Gio_Dusi: Su BundesItalia parliamo dell'inserimento di #Szoboszlai nel sistema Lipsia di Nagelsmann e di quanto questo trasferimento se… - Gio_Dusi : Su BundesItalia parliamo dell'inserimento di #Szoboszlai nel sistema Lipsia di Nagelsmann e di quanto questo trasfe… - RealMarco94 : Szoboszlai al Lipsia è la continuazione perfetta del percorso di crescita che sta facendo il ragazzo, con Nagelsma… - thekingsalo : #Szoboszlai è un nuovo giocatore del Lipsia. Non vedo l'ora di apprezzarlo sotto la guida Nagelsmann. -

