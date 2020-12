Lapo Elkann fattorino al Banco Alimentare: consegna cibo ai bisognosi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lapo Elkann è diventato per un giorno il fattorino del magazzino del Banco Alimentare della Lombardia per consegnare 2mila scatoloni di cibo donati ai più bisognosi da Esselunga nell’ambito della campagna #OurDuty, promossa da Fondazione Laps. La campagna di raccolta fondi e cibo del Banco Alimentare durerà fino al 6 gennaio ed è destinata alle persone in difficoltà per via della povertà o per problemi legati al Covid. “Ieri Lapo Elkann ci è venuto a trovare nel magazzino del Banco Alimentare della Lombardia per consegnare i prodotti che Esselunga ci ha donato! Un gesto bellissimo – si legge sulle pagine social del ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020)è diventato per un giorno ildel magazzino deldella Lombardia perre 2mila scatoloni didonati ai piùda Esselunga nell’ambito della campagna #OurDuty, promossa da Fondazione Laps. La campagna di raccolta fondi edeldurerà fino al 6 gennaio ed è destinata alle persone in difficoltà per via della povertà o per problemi legati al Covid. “Ierici è venuto a trovare nel magazzino deldella Lombardia perre i prodotti che Esselunga ci ha donato! Un gesto bellissimo – si legge sulle pagine social del ...

