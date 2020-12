Iniesta: «Non raggiungo Xavi in Qatar, lui sarà allenatore del Barcellona» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Andres Iniesta ha subito un brutto infortunio ed ora dovrà stare ai box per un po’: non cede però al corteggiamento di Xavi in Qatar Andres Iniesta, intervistato da Al Kaas, ha parlato del suo futuro chiudendo la porta a Xavi. «Lui allenatore dei blaugrana? Dipende da lui e dal Barcellona. Un giorno si incontreranno, non so quando ma ho fiducia che questo accadrà. Ha le potenzialità per allenare una squadra così. Ho ottimi rapporti con Xavi, mi parla tanto del Qatar. Sa che le cose stanno andando bene per me in Giappone, non so quale sarà il mio futuro. Per ora voglio divertirmi e continuare a giocare a calcio, mi sento bene e sono felice in Giappone». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Andresha subito un brutto infortunio ed ora dovrà stare ai box per un po’: non cede però al corteggiamento diinAndres, intervistato da Al Kaas, ha parlato del suo futuro chiudendo la porta a. «Luidei blaugrana? Dipende da lui e dal. Un giorno si incontreranno, non so quando ma ho fiducia che questo accadrà. Ha le potenzialità per allenare una squadra così. Ho ottimi rapporti con, mi parla tanto del. Sa che le cose stanno andando bene per me in Giappone, non so qualeil mio futuro. Per ora voglio divertirmi e continuare a giocare a calcio, mi sento bene e sono felice in Giappone». Leggi su Calcionews24.com

