Incidente a Montichiari | investita da auto | morta donna

Montichiari (Brescia), 18 dicembre 2020 - Tragico incidente a Montichiari. Una donna di 84 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in via Falcone. È la terza vittima della strada in poche ...L'ottantaquattrenne, apparsa subito in gravissime condizioni, è deceduta all'ospedale Civile dove era stata trasportata in eliambulanza ...