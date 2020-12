Il New York Times costretto a specificare che nel vaccino anti-Covid non ci sono microchip (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sembra uno scherzo ma non lo è. Il New York Times ha scritto un articolo dal titolo “No, there are no microchips in coronavirus vaccines”, ovvero “No, non ci sono microchips nei vaccini al coronavirus”. Fare corretta informazioni in questo momento delicatissimo, quello in cui il vaccino sta arrivando in tutto il mondo e si è prossimi alla somministrazione di massa, è fondamentale. Ecco che allora una delle più celebri e accreditate testate del mondo si trova costretta ad affermare l’ovvio che ovvio sembra non essere più. LEGGI ANCHE >>> Bisogna smetterla di dare rilievo a pareri come quello di Eleonora Brigliadori sul vaccino Titolo del New York Times microchip vaccino Non è un falso, è tutto ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sembra uno scherzo ma non lo è. Il Newha scritto un articolo dal titolo “No, there are nos in coronavirus vaccines”, ovvero “No, non cis nei vaccini al coronavirus”. Fare corretta informazioni in questo momento delicatissimo, quello in cui ilsta arrivando in tutto il mondo e si è prossimi alla somministrazione di massa, è fondamentale. Ecco che allora una delle più celebri e accreditate testate del mondo si trova costretta ad affermare l’ovvio che ovvio sembra non essere più. LEGGI ANCHE >>> Bisogna smetterla di dare rilievo a pareri come quello di Eleonora Brigliadori sulTitolo del NewNon è un falso, è tutto ...

