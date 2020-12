George Clooney: Tom Cruise ha ragione ad arrabbiarsi. Anche se… (Di venerdì 18 dicembre 2020) La sfuriata – anzi due – di Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 7 a Londra ha fatto il giro del mondo. Una lavata di capo senza precedenti ad alcuni membri della troupe. La loro colpa? Non seguire pedissequamente le norme anti-Covid in vigore sui set cinematografici. L’episodio ha avuto molta risonanza nel mondo dello spettacolo. Così come tante reazioni. A cominciare da quella di George Clooney. George Clooney difende Tom Cruise «Non ha reagito in modo eccessivo perché è un problema», ha detto George Clooney durante l’intervista radiofonica con Howard Stern. Prendendo, di fatto, le difese del collega. «Ho un amico che è un assistente alla regia in un programma televisivo a cui è successa la stessa cosa. Certo non con la stessa risonanza». «Io ... Leggi su amica (Di venerdì 18 dicembre 2020) La sfuriata – anzi due – di Tomsul set di Mission: Impossible 7 a Londra ha fatto il giro del mondo. Una lavata di capo senza precedenti ad alcuni membri della troupe. La loro colpa? Non seguire pedissequamente le norme anti-Covid in vigore sui set cinematografici. L’episodio ha avuto molta risonanza nel mondo dello spettacolo. Così come tante reazioni. A cominciare da quella didifende Tom«Non ha reagito in modo eccessivo perché è un problema», ha dettodurante l’intervista radiofonica con Howard Stern. Prendendo, di fatto, le difese del collega. «Ho un amico che è un assistente alla regia in un programma televisivo a cui è successa la stessa cosa. Certo non con la stessa risonanza». «Io ...

