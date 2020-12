Edilizia, prezzi abitazioni in calo in 3° trimestre (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Calano i prezzi delle abitazioni nel terzo trimestre 2020. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice dei prezzi delle abitazioni residenziali, acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento, è sceso del 2,5% su trimestre mentre risulta ancora in aumento dell’1% su anno (era +3,3% nel secondo trimestre 2020). L’aumento tendenziale dell’indice è da attribuire soprattutto ai prezzi delle abitazioni nuove che accelerano la crescita, passando dal +2,7% registrato nel secondo trimestre al +3%, mentre i prezzi delle abitazioni esistenti crescono dello 0,7%, rallentando rispetto al trimestre precedente (era +3,6%). Continua, quindi, il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Calano idellenel terzo2020. Secondo le stime preliminari dell’Istat, l’indice deidelleresidenziali, acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento, è sceso del 2,5% sumentre risulta ancora in aumento dell’1% su anno (era +3,3% nel secondo2020). L’aumento tendenziale dell’indice è da attribuire soprattutto aidellenuove che accelerano la crescita, passando dal +2,7% registrato nel secondoal +3%, mentre idelleesistenti crescono dello 0,7%, rallentando rispetto alprecedente (era +3,6%). Continua, quindi, il ...

