Dpcm Natale, Conte vede i capidelegazione. I due congiunti e gli 8 giorni rossi: le ipotesi. Rezza: "Indice contagio tende a non scendere" (Di venerdì 18 dicembre 2020) E' iniziata da alcuni minuti la riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione della maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Sul tavolo le nuove misure per le feste di Natale. Una delle prime deroghe a cui il presidente del Consiglio sta lavorando è quella dei due congiunti, non conviventi, in più seduti a tavola nei giorni di festa. Intanto Gianni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, al Forum Risk Management di Arezzo, ha dichiarato: "C'è la tendenza a un'inversione in atto, l'Rt tende a non scendere più" e in questo momento "dobbiamo avere atteggiamenti previdenti per evitare che l'epidemia riparta durante la campagna ...

