"Datele una possibilità". Addio Mara Venier? "Chi deve prendere il suo posto": un pesantissimo endorsement in Rai (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un pesantissimo endorsement televisivo in favore di Maria Teresa Ruta, che dalla casa del Grande Fratello Vip aveva confessato la sua aspirazione: condurre Domenica In, su Rai 1, che il prossimo anno Mara Venier potrebbe lasciare (così ha annunciato, ma la Ruta non lo sa). L'endorsement è quello firmato da Maurizio Costanzo nella rubrica che cura sul settimanale Nuovo, dove ha scritto: "Al Grande Fratello Vip stiamo scoprendo una Maria Teresa Ruta divertente, leggera, sensibile e accogliente. Magari ci potrebbe stupire anche nel salotto tv che tiene compagnia ai telespettatori di domenica. Diamole una chance". Insomma, un chiaro invito alla Rai: pensate alla Ruta per Domenica In. Ma non sarà semplice. Dopo la confessione della Ruta al GfVip, su Instagram, infatti Mara ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Untelevisivo in favore di Maria Teresa Ruta, che dalla casa del Grande Fratello Vip aveva confessato la sua aspirazione: condurre Domenica In, su Rai 1, che il prossimo annopotrebbe lasciare (così ha annunciato, ma la Ruta non lo sa). L'è quello firmato da Maurizio Costanzo nella rubrica che cura sul settimanale Nuovo, dove ha scritto: "Al Grande Fratello Vip stiamo scoprendo una Maria Teresa Ruta divertente, leggera, sensibile e accogliente. Magari ci potrebbe stupire anche nel salotto tv che tiene compagnia ai telespettatori di domenica. Diamole una chance". Insomma, un chiaro invito alla Rai: pensate alla Ruta per Domenica In. Ma non sarà semplice. Dopo la confessione della Ruta al GfVip, su Instagram, infatti...

queer_luv3 : 00:00 a @insideyourarms_ Non devo neanche spiegare il motivo in realtà, lei c’è sempre, mi fa mori… - W00H4NIE : datele una camomilla a sta scema - OwlKeia : laura marling ha fatto uno dei migliori album dell'anno ma chiaro non pensavo avrebbe avuto manco una nom ai grammy… - bournetw : - incantodineve : RT @DreamMarika: Per la prima volta ho visto Ludovica sinceramente dispiaciuta, ma spero con tutto il cuore che non si innamori di Marcello… -

Ultime Notizie dalla rete : Datele una Nuove date per il World Cycling Forum 2021 SoloBike.it Avvento, l’appello della Caritas ai proprietari di case sfitte: "Datele gratis a chi è senza tetto"

La Caritas parrocchiale propone il progetto per l’Avvento "Diamo un tetto a chi non ce l’ha più". L’appello e rivolto a tutti i besanesi che sono proprietari di una casa da poter concedere in comodato ...

La Caritas parrocchiale propone il progetto per l’Avvento "Diamo un tetto a chi non ce l’ha più". L’appello e rivolto a tutti i besanesi che sono proprietari di una casa da poter concedere in comodato ...