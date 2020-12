Covid, screening della popolazione a Teramo, quasi 4000 le persone testate (Di venerdì 18 dicembre 2020) Teramo - Sono circa 3.940 i tamponi effettuati nella prima giornata dello screening antiCovid della popolazione, che si compie nel comune di Teramo; dai risultati emergono 5 positivi e 2 risposte ancora da accertare. Per il sindaco Gianguido D'Alberto si tratta di un risultato sorprendente, che va oltre le migliori e più rosee aspettative. La prova di uno spiccato senso civico e della comprensione delle finalità per le quali è stata organizzata la complessa operazione, dando così ragione agli sforzi prodotti. Anche in ragione della risposta dei cittadini, il Sindaco ringrazia i medici ed il personale sanitario, che hanno messo a disposizione generosamente la propria professionalità, confermando ancora una volta sensibilità alta e attenta; ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020)- Sono circa 3.940 i tamponi effettuati nella prima giornata delloanti, che si compie nel comune di; dai risultati emergono 5 positivi e 2 risposte ancora da accertare. Per il sindaco Gianguido D'Alberto si tratta di un risultato sorprendente, che va oltre le migliori e più rosee aspettative. La prova di uno spiccato senso civico ecomprensione delle finalità per le quali è stata organizzata la complessa operazione, dando così ragione agli sforzi prodotti. Anche in ragionerisposta dei cittadini, il Sindaco ringrazia i medici ed il personale sanitario, che hanno messo a disposizione generosamente la propria professionalità, confermando ancora una volta sensibilità alta e attenta; ...

