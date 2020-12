Coronavirus: Conte, 'situazione rimane difficile in tutta Europa, virus circola dappertutto' (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 18 dicembre 2020) su Notizie.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, il presidente Conte illustra le nuove misure per le feste natalizie. Segui la diretta - RaiNews : Dal Cdm via libera a regole per Natale #coronavirus - Agenzia_Ansa : Il Comitato tecnico scientifico durante la riunione con il premier Giuseppe Conte ha suggerito di rafforzare le mis… - sirjoe7007 : Mai pensavo di potesse giungere a un simile basso livello: divieto assoluto di circolazione salvo le due persone, m… - NonRicordarMi : RT @itapress24: (1) Decreto Legge #Natale, la conferenza stampa di #Conte riassunta in pochi punti: #coronavirus #COVID19 #COVID #DPCMnata… -