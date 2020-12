**Coronavirus: alle 9.30 Conte-capi delegazione, si decide sul Natale** (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte riunirà i capi delegazione delle forze di maggioranza alle 9.30 per decidere la nuova stretta sulle festività natalizie. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - A quanto si apprende, il premier Giusepperiunirà idelle forze di maggioranza9.30 perre la nuova stretta sulle festività natalizie.

