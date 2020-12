Campusdario 2021 | sul calendario della solidarietà i ritratti d’autore dei napoletano che non si arrendono

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il, ilsalute promosso come ogni anno dal Campus salute organizzato dalla professoressa Annamaria Colao e dall’avvocato Tommaso Mandato verrà presentato sabato 19 dicembre alle ore 15, 30 in diretta streaming sulle pagine social Facebook grazie alla collaborazione con foto Ema. Tantissimi come sempre gli artisti, gli scrittori e i protagonisti positivicittà di Napoli che portano il loro messaggio in Italia e nel mondo e che hanno offerto il loro volto per questa grande iniziativa diche rientra nell’ambito di un progetto di prevenzionesalute. Tantissimi nomi come Luisa Martucci, Paolo Caiazzo, Gigi e Rosso, Enzo De Caro, Maurizio de Giovanni, Rosaria De ...