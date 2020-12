Calciomercato | Scambio Nainggolan-Cragno, Inter e Cagliari ci pensano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Torna d’attualità l’Interesse dell’Inter nei confronti di Alessio Cragno. La carta da giocare per arrivare al portiere del Cagliari potrebbe essere Radja Nainggolan: il belga è in partenza e i sardi potrebbero includere il portiere nello Scambio. Nainggolan al Cagliari e Cragno all’Inter. Fantascienza? Non proprio. L’Inter non ha mai nascosto la sua stima nei L'articolo Calciomercato Scambio Nainggolan-Cragno, Inter e Cagliari ci pensano proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Torna d’attualità l’esse dell’nei confronti di Alessio. La carta da giocare per arrivare al portiere delpotrebbe essere Radja: il belga è in partenza e i sardi potrebbero includere il portiere nelloalall’. Fantascienza? Non proprio. L’non ha mai nascosto la sua stima nei L'articolociproviene da www.meteoweek.com.

leccezional3 : ??MOMENTO PROVOCAZIONE?? Voi fareste lo scambio #Kessie per #Eriksen? #inter #milan #calciomercato - Cucciolina96251 : RT @BandieraInter: #Inter, ipotesi scambio #Nainggolan-#Cragno con il #Cagliari. #calciomercato - cmercatoweb : ???? #Inter, scambio con il #PSG: #Eriksen per #Paredes - calciotoday_it : ?La #Juventus mette alla porta #Dybala? ?L'argentino potrebbe essere inserito insieme a #Bernardeschi in uno scamb… - BandieraInter : #Inter, ipotesi scambio #Nainggolan-#Cragno con il #Cagliari. #calciomercato -