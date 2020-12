“A Natale abbracci solo a distanza. Anche se per la zia il nipote adorato non potrebbe mai contagiarla…”. Gli auguri speciali di Paolo Hendel (Di venerdì 18 dicembre 2020) “In questo periodo tutt’altro che allegro, non c’è qualcuno che si diverte e tenerci in casa per dispetto. Il nostro nemico è il virus, il problema è come fare per combatterlo”. L’attore e comico Paolo Hendel ha pubblicato i suoi speciali auguri di Natale, con un appello a fare attenzione e a non abbassare la guardia nemmeno durante le feste. “Attenzione alla famiglia largamente intesa. È proprio nella famiglia che c’è il pericolo. Aaluti e abbracci solo a distanza di sicurezza, meglio se al telefono”. Insomma, “questo Natale il pranzo facciamocelo ognuno a casa propria” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) “In questo periodo tutt’altro che allegro, non c’è qualcuno che si diverte e tenerci in casa per dispetto. Il nostro nemico è il virus, il problema è come fare per combatterlo”. L’attore e comicoha pubblicato i suoidi, con un appello a fare attenzione e a non abbassare la guardia nemmeno durante le feste. “Attenzione alla famiglia largamente intesa. È proprio nella famiglia che c’è il pericolo. Aaluti edi sicurezza, meglio se al telefono”. Insomma, “questoil pranzo facciamocelo ognuno a casa propria” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Dopo molte settimane di sofferenza e di preghiera, si è giunti al felice esito di una vicenda che ha coinvolto le famiglie e l’intera comunità di Mazara. L’abbraccio tra i pescatori e i loro familiar ...

A Forano “Natale Insieme” con Feste delle Meraviglie 2020

Brillano gli alberi di Natale illuminati a festa mentre la musica, in filodiffusione costruisce negli animi un ponte ideale senza confini e senza limitazioni, un contatto che unisce tutti in questo di ...

"Dopo molte settimane di sofferenza e di preghiera, si è giunti al felice esito di una vicenda che ha coinvolto le famiglie e l'intera comunità di Mazara. L'abbraccio tra i pescatori e i loro familiar ...