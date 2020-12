Vaccino Pfizer, registrate due reazioni gravi in operatori sanitari in Alaska (Usa). La Fda decide su quello di Moderna (Di giovedì 17 dicembre 2020) In Alaska un secondo operatore sanitario ha avuto una reazione avversa a un Vaccino contro il Covid 19. Il Bartlett Regional Hospital di Juneau ha fatto sapere che due lavoratori hanno mostrato reazioni avverse circa 10 minuti dopo aver ricevuto il Vaccino e sono stati curati. Nel primo caso si tratta di una donna, di circa 50 anni, che è stata trattenuta in ospedale, l’altro, vaccinato mercoledì, è stato curato e dimesso. Le autorità sanitarie statunitensi hanno allertato i medici perché segnalassero le reazioni allergiche, di solito rare, quando hanno dato il via libera al Vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech. Anche il Regno Unito aveva segnalato alcune reazioni allergiche simili, ma in quel caso gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Inun secondo operatoreo ha avuto una reazione avversa a uncontro il Covid 19. Il Bartlett Regional Hospital di Juneau ha fatto sapere che due lavoratori hanno mostratoavverse circa 10 minuti dopo aver ricevuto ile sono stati curati. Nel primo caso si tratta di una donna, di circa 50 anni, che è stata trattenuta in ospedale, l’altro, vaccinato mercoledì, è stato curato e dimesso. Le autoritàe statunitensi hanno allertato i medici perché segnalassero leallergiche, di solito rare, quando hanno dato il via libera alprodotto dae BioNTech. Anche il Regno Unito aveva segnalato alcuneallergiche simili, ma in quel caso gli ...

repubblica : Usa, segnalata grave reazione allergica al vaccino Pfizer [aggiornamento delle 05:47] - Corriere : Usa, «seria reazione allergica» al vaccino Pfizer in un sanitario - repubblica : Usa, segnalata grave reazione allergica al vaccino Pfizer - valy_s : L’operatrice sanitaria che ha ricevuto il vaccino #Pfizer in USA e ha sviluppato una grave reazione allergica,è fin… - missypippi : RT @francescatotolo: A chi non indosserà una #Primula, verrà tatuata in fronte la lettera scarlatta? Chiedo per le libertà sancite dalle Co… -