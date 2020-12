UOMINI E DONNE oggi, 17 dicembre: problemi tra Armando e Lucrezia e tra Sophie e Matteo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quarto appuntamento della settimana per quanto riguarda UOMINI e DONNE. Ieri ci eravamo lasciati con Marianna che chiedeva di ritornare alla corte di Armando Incarnato e oggi (17 dicembre) abbiamo appurato che Armando, nonostante si dica colpito da questo suo ripensamento, ammette di non sentirsi pronto a continuare la conoscenza. La ragazza gli chiede di ripensarci perché, quando lei si era dichiarata per Gianluca, aveva fatto una scelta di testa e non di cuore. Secondo l’opinione di Gianni Sperti, Marianna ha un atteggiamento falso; è più o meno dello stesso parere anche Tina Cipollari, la quale sostiene che le azioni di Marianna siano dettate solo da una voglia di visibilità. Armando però ci tiene a ribadire di non provare l’interesse necessario affinché possa ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 17 dicembre 2020) Quarto appuntamento della settimana per quanto riguarda. Ieri ci eravamo lasciati con Marianna che chiedeva di ritornare alla corte diIncarnato e(17) abbiamo appurato che, nonostante si dica colpito da questo suo ripensamento, ammette di non sentirsi pronto a continuare la conoscenza. La ragazza gli chiede di ripensarci perché, quando lei si era dichiarata per Gianluca, aveva fatto una scelta di testa e non di cuore. Secondo l’opinione di Gianni Sperti, Marianna ha un atteggiamento falso; è più o meno dello stesso parere anche Tina Cipollari, la quale sostiene che le azioni di Marianna siano dettate solo da una voglia di visibilità.però ci tiene a ribadire di non provare l’interesse necessario affinché possa ...

