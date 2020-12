Ultime Notizie Roma del 17-12-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano monferrina emergenza un’apertura la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annunciato che in Ue le vaccinazioni incontro il coronavirus cominceranno il prossimo 27 dicembre il papà torna a chiedere un accesso e vaccini alle cure che per i più fragili rinnovo l’appello ai responsabili politici al settore privato affinché adottino le misure adeguate a garantire l’accesso le faccine I contro il covid di tecnologia essenziali necessarie per assistere anche tutti coloro che sono più poveri è più grandi ha detto il pontefice nel suo messaggio per la 54a giornata mondiale della pace andiamo in Francia il presidente Macron e risultato positivo al coronavirus se si solera per 7 giorni e continuerà a lavorare garantire Le sue attività a distanza in forma all’eliseo anche il ...