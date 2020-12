Tommaso Zorzi, spunta l’ombra di un amore segreto: “È innamorato di lui” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tommaso Zorzi e il profilo di un amore “segreto” all’ombra del Grande Fratello Vip: è la rumorosa indiscrezione lanciata a Mattino Cinque da Biagio D’Anelli, che rivela anche l’identità del presunto ex fidanzato: “È innamorato di lui“. Tommaso Zorzi, scoop a Mattino Cinque: “È innamorato” Altro che Francesco Oppini: nel cuore di Tommaso Zorzi, secondo le rivelazioni di Biagio D’Anelli a Mattino Cinque, ci sarebbe una persona speciale che non è il figlio di Alba Parietti (di cui l’influencer si era detto innamorato). “Nel 2016 aveva perso la testa, e secondo me è ancora innamorato, per un modello bellissimo, 34enne, e c’è stato 8 mesi“. Una storia ormai ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 dicembre 2020)e il profilo di un” aldel Grande Fratello Vip: è la rumorosa indiscrezione lanciata a Mattino Cinque da Biagio D’Anelli, che rivela anche l’identità del presunto ex fidanzato: “Èdi lui“., scoop a Mattino Cinque: “È” Altro che Francesco Oppini: nel cuore di, secondo le rivelazioni di Biagio D’Anelli a Mattino Cinque, ci sarebbe una persona speciale che non è il figlio di Alba Parietti (di cui l’influencer si era detto). “Nel 2016 aveva perso la testa, e secondo me è ancora, per un modello bellissimo, 34enne, e c’è stato 8 mesi“. Una storia ormai ...

