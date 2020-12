“Succede dopo le feste | è tutto deciso” Notizia fantastica per Ida Platano | la voce rotola nei camerini di UeD

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Idahadi riconsegnare l’anello a Riccardo Guarnieri ed è stata Maria De Filippi a leggere una lettera nella quale lei spiegava le sue intenzioni. Il cavaliere di ‘Uomini e Donne’ si è letteralmente infuriato nella puntata del 16 dicembre: “Ho fatto sacrifici per acquistare questo anello…Non capisco perché non viene qua in puntata a dire come sono andate le cose…Secondo me non ci vuole mettere la faccia perché cadrebbe il personaggio”. E poi si è preso tutti i meriti. L’uomo ha infatti affermato: “Se lei è diventata un personaggio è solo grazie a ciò che ho sempre detto…E non ho mai ricevuto nulla…”. In difesa di Guarnieri anche l’opinionista Tina Cipollari: “Il gesto di restituire l’anello è proprio ridicolo. Sono dalla parte di Riccardo tutta la vita”. In queste ore è uscita però un’indiscrezione pazzesca sulla ...