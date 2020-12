Renzi scrive a Conte: «Non si possono fare dirette facebook quando ci sono 209 miliardi in ballo» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella giornata cruciale arriva la lettera di Renzi a Conte. «Caro Presidente, in questi giorni il racconto fatto dal Palazzo dice che quelli di Italia Viva vogliono le poltrone. È il populismo applicato alla comunicazione. Ma è soprattutto una grande bugia. Noi Ti abbiamo detto in Parlamento che quando un Paese può spendere 209 miliardi di € non si organizzano task force cui dare poteri sostitutivi rispetto al Governo. Non si scambia una sessione del Parlamento con una diretta facebook. Non si chiede al Consiglio dei Ministri di approvare un documento condiviso all’ultimo momento. Perché questi duecento miliardi di € sono l’ultima chance che abbiamo. Come nota acutamente Mario Draghi: “Il problema è peggiore di quello che appare e le autorità devono agire ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella giornata cruciale arriva la lettera di. «Caro Presidente, in questi giorni il racconto fatto dal Palazzo dice che quelli di Italia Viva vogliono le poltrone. È il populismo applicato alla comunicazione. Ma è soprattutto una grande bugia. Noi Ti abbiamo detto in Parlamento cheun Paese può spendere 209di € non si organizzano task force cui dare poteri sostitutivi rispetto al Governo. Non si scambia una sessione del Parlamento con una diretta. Non si chiede al Consiglio dei Ministri di approvare un documento condiviso all’ultimo momento. Perché questi duecentodi €l’ultima chance che abbiamo. Come nota acutamente Mario Draghi: “Il problema è peggiore di quello che appare e le autorità devono agire ...

