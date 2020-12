Pescatori sequestrati in Libia, Conte e Di Maio in volo per Bengasi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono in volo verso Bengasi, in Libia, secondo quanto si apprende. A Bengasi, roccaforte del generale Khalifa el-Haftar sono trattenuti da inizio settembre gli equipaggi di due pescherecci italiani di Mazara del Vallo: 18 persone, tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. “Era ora! Aspettiamo la conferma ufficiale della liberazione dei 18 Pescatori. L’Intera comunità li sta aspettando”, ha detto all’Adnkronos Salvatore Quinci il sindaco di Mazara del Vallo commentando la notizia del blitz in Libia del premier Giuseppe Conte per la liberazione dei 18 Pescatori sequestrati più di un mese fa. “Siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppee il ministro degli Esteri Luigi Disono inverso, in, secondo quanto si apprende. A, roccaforte del generale Khalifa el-Haftar sono trattenuti da inizio settembre gli equipaggi di due pescherecci italiani di Mazara del Vallo: 18 persone, tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. “Era ora! Aspettiamo la conferma ufficiale della liberazione dei 18. L’Intera comunità li sta aspettando”, ha detto all’Adnkronos Salvatore Quinci il sindaco di Mazara del Vallo commentando la notizia del blitz indel premier Giuseppeper la liberazione dei 18più di un mese fa. “Siamo ...

