Perché l’Italia pagherà a lungo la passerella di Conte in Libia dai sequestratori (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella vicenda del sequestro, della detenzione e della liberazione dei pescatori italiani i soli vincitori sono loro stessi e le loro famiglie. Il più grande sconfitto è il governo italiano, e di conseguenza – ahnoi – l’intero Paese. Già, Perché qualunque sia la verità dietro questa brutta storia, quel che rimane dagli atti è che il nostro governo non è riuscito a risolvere in meno di una settimana questa vicenda. E ciò agli occhi di tutti e dell’opinione pubblica internazionale vuol dire solo una cosa: che il nostro Paese è debole. Ma c’è un fatto ancora più grave in questo senso, ed è la passerella di Di Maio e Conte in Libia. È infatti la prima volta che la massima autorità di un Paese occidentale vada di persona dai sequestratori a riprendere i sequestrati. In questo gesto c’è tutta ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella vicenda del sequestro, della detenzione e della liberazione dei pescatori italiani i soli vincitori sono loro stessi e le loro famiglie. Il più grande sconfitto è il governo italiano, e di conseguenza – ahnoi – l’intero Paese. Già,qualunque sia la verità dietro questa brutta storia, quel che rimane dagli atti è che il nostro governo non è riuscito a risolvere in meno di una settimana questa vicenda. E ciò agli occhi di tutti e dell’opinione pubblica internazionale vuol dire solo una cosa: che il nostro Paese è debole. Ma c’è un fatto ancora più grave in questo senso, ed è ladi Di Maio ein. È infatti la prima volta che la massima autorità di un Paese occidentale vada di persona daia riprendere i sequestrati. In questo gesto c’è tutta ...

