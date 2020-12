Non solo piumino | ecco delle alternative glamour!

Leggi su dilei

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo so, la tentazione di indossare ilè forte, soprattutto quando fa freddo. C’è da dire però che non è un capo particolarmente stiloso, quindi come fare? La buona notizia per voi è che ci sono tante opzioni per essere eleganti e per non patire il freddo. Portate pazienza per la monotonia degli scatti: sono sempre io! Non: il cappotto a vestaglia Perfetto per voi se volete mettere in evidenza il punto vita, il cappotto a vestaglia può essere lungo o corto. Come ho detto tante volte anche sul mio blog, se siete minute, ma proporzionate, potete tranquillamente permettervi il cappotto lungo. Fate attenzione però a scegliere la taglia giusta: non deve esservi troppo morbido di spalle o lungo di manica. Nel caso, fatelo aggiustare da una brava sarta. Completatelo con una bella sciarpa caldissima e siete a posto! Non ...