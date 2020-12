No, grazie. Così il Copasir bastona il blitz libico di Conte (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Un mio sincero ed affettuoso ringraziamento al generale Caravelli e al personale dell’Aise per la costante dedizione e il determinante lavoro svolto. Unicamente a loro va la mia sentita gratitudine”. Un comunicato al vetriolo del presidente del Copasir, il deputato leghista Raffaele Volpi, dà un’idea dell’atmosfera che si respira dopo il blitz di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio in Libia per liberare i pescatori sequestrati da Khalifa Haftar, 108 giorni dopo. Sgomento e indignazione in queste ore sono due parole ricorrenti fra chi siede a Palazzo San Macuto. La nota del presidente non lascia spazio a interpretazioni. Il ringraziamento va “unicamente” alle agenzie di intelligence che hanno lavorato all’operazione. Non al premier che le presiede e che, ancora una volta, ha preso l’iniziativa senza preavvisare (come vorrebbe il galateo ... Leggi su formiche (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Un mio sincero ed affettuoso ringraziamento al generale Caravelli e al personale dell’Aise per la costante dedizione e il determinante lavoro svolto. Unicamente a loro va la mia sentita gratitudine”. Un comunicato al vetriolo del presidente del, il deputato leghista Raffaele Volpi, dà un’idea dell’atmosfera che si respira dopo ildi Giuseppee Luigi Di Maio in Libia per liberare i pescatori sequestrati da Khalifa Haftar, 108 giorni dopo. Sgomento e indignazione in queste ore sono due parole ricorrenti fra chi siede a Palazzo San Macuto. La nota del presidente non lascia spazio a interpretazioni. Il ringraziamento va “unicamente” alle agenzie di intelligence che hanno lavorato all’operazione. Non al premier che le presiede e che, ancora una volta, ha preso l’iniziativa senza preavvisare (come vorrebbe il galateo ...

