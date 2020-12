Napoli | “Attraverso i nostri occhi” | i bambini raccontano la pandemia

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “” è il nome della nobile iniziativa che vuole raccontare con immagini, poesie, storie ed articoli laper come l’hanno vissuta i. I lavori verranno poi raccolti in un libro il cui ricavato sarà devoluto agli ospedali diSantobono-Pausilipon e Pascale. L’idea trae ispirazione proprio da un bambino, Francesco, figlio del giornalista vaticanista Carmine Alboretti. La moglie Maria Carotenuto, moglie del cronista napoletano, insieme all’associazione Giornalisti Vesuviani, che porta il nome di Alboretti, ha dato vita al progetto. Fino al 31 gennaio i giovani potranno inviare le loro opere artistiche e i loro scritti alla mail dedicata dell’associazione ...

