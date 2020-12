“Ma quello è Al Bano!”. Il cantante costretto a confessare: ecco dove è stato beccato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Al Bano “sgamato”. Proprio a un passo dalle battute finali, il cantante costretto a calare la maschera anche se molti lo sospettavano già. La notizia è arrivata anche da noi dopo l’indiscrezione, lanciata da Dagospia già lo scorso ottobre. Beh, a distanza di qualche settimana il sito aveva più che ragione. Ma no, non c’entra nulla l’attuale impegno del Leone di Cellino San Marco a The Voice Senior, dove ricopre il ruolo di giudice insieme alla figlia Jasmine Carrisi. Dagospia aveva spifferato che Al Bano si trovava a Madrid per partecipare all’edizione spagnola de Il cantante Mascherato, programma in cui il mistero sta proprio nei concorrenti. Ma peccato che come anticipavamo è stato eliminato perché, appunto, si è capito che c’era lui dietro il travestimento del “Girasole”. (Continua dopo la foto) E ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Al Bano “sgamato”. Proprio a un passo dalle battute finali, ila calare la maschera anche se molti lo sospettavano già. La notizia è arrivata anche da noi dopo l’indiscrezione, lanciata da Dagospia già lo scorso ottobre. Beh, a distanza di qualche settimana il sito aveva più che ragione. Ma no, non c’entra nulla l’attuale impegno del Leone di Cellino San Marco a The Voice Senior,ricopre il ruolo di giudice insieme alla figlia Jasmine Carrisi. Dagospia aveva spifferato che Al Bano si trovava a Madrid per partecipare all’edizione spagnola de IlMascherato, programma in cui il mistero sta proprio nei concorrenti. Ma peccato che come anticipavamo èeliminato perché, appunto, si è capito che c’era lui dietro il travestimento del “Girasole”. (Continua dopo la foto) E ...

MoioIsabella : @GMarmurin ????scappare non si può, però ti manca quello che ascolta le canzoni di Al Bano e Romina in russo a tutto volume ???? - too_xedo : Facciamo un esempio: voi vedete il cuadratyno con the bride Kill Bill. Quello è fatto, così, a nostra fantasia, com… - 5secofgarrix : pensavo che quello dietro fosse al bano - facciamoio : Marco Francini (quello che ha cantato Modugno) aveva Al Bano ai suoi piedi ed è andato a scegliere Gigi D'Alessio..… - STUPIDVMERY : @IlVeroUltimo_ sto pensando se spostarmi in quello di gigi d’alessio o quello di al bano e romina,tu vero niccolò cosa consigli? -

Ultime Notizie dalla rete : quello Bano Lecciso, frecciata ad Al Bano: «La famiglia? Meglio quella tradizionale» Ticinonline Un brutto dispiacere per Al Bano Carrisi: non l’ha presa bene, le ultime indiscrezioni lo raccontano dettagliatamente

Però, inevitabilmente e anche se in maniera diversa, Al Bano Carrisi prova dei sentimenti per entrambe. E ribadiamo: in maniera diversa. Romina Power è la sua ex moglie, Loredana quella attuale: è ...

“The Voice Senior”, Jasmine Carrisi: «Al Bano è un padre che mi sa ascoltare»

La figlia di Albano e Loredana Lecciso, ha fatto il suo debutto televisivo qualche settimana fa su Raiuno nel programma condotto da Antonella Clerici ...

Però, inevitabilmente e anche se in maniera diversa, Al Bano Carrisi prova dei sentimenti per entrambe. E ribadiamo: in maniera diversa. Romina Power è la sua ex moglie, Loredana quella attuale: è ...La figlia di Albano e Loredana Lecciso, ha fatto il suo debutto televisivo qualche settimana fa su Raiuno nel programma condotto da Antonella Clerici ...