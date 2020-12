“Lo devi appoggiare….”. GF Vip, un’altra ‘perla’ di Filippo Nardi con Maria Teresa Ruta. Tira fuori la pratica sessuale ed è polemica (Di giovedì 17 dicembre 2020) Filippo Nardi sta già facendo molto discutere nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ per alcune sue uscite a dir poco censurabili. E nel mirino ha sempre messo la stessa protagonista, ovvero Maria Teresa Ruta. In precedenza l’aveva insultata abbastanza pesantemente, mentre stavolta ha fatto un’uscita davvero incredibile. E c’è chi invoca nuovamente la squalifica immediata, come già accaduto tanti anni fa, quando fu estromesso dal reality show per una sfuriata contro la produzione. Due notti fa tutti i concorrenti del programma di Canale 5 si sono riuniti ed hanno parlato di varie tematiche. La Ruta era molto stanca e stressata perché si era litigata in maniera furibonda con Stefania Orlando, dopo quello che era accaduto in puntata. Fortunatamente è avvenuto poi il chiarimento. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020)sta già facendo molto discutere nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ per alcune sue uscite a dir poco censurabili. E nel mirino ha sempre messo la stessa protagonista, ovvero. In precedenza l’aveva insultata abbastanza pesantemente, mentre stavolta ha fatto un’uscita davvero incredibile. E c’è chi invoca nuovamente la squalifica immediata, come già accaduto tanti anni fa, quando fu estromesso dal reality show per una sfuriata contro la produzione. Due notti fa tutti i concorrenti del programma di Canale 5 si sono riuniti ed hanno parlato di varie tematiche. Laera molto stanca e stressata perché si era litigata in maniera furibonda con Stefania Orlando, dopo quello che era accaduto in puntata. Fortunatamente è avvenuto poi il chiarimento. ...

