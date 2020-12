Libia: moglie pescatore tunisino, 'è il nostro regalo di Natale' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 17 dic. (Adnkronos) - "E' il nostro regalo di Natale". L'italiano è incerto ma gli occhi di Zohra Medhb, la moglie di uno dei pescatori tunisini rilasciati, non riescono a nascondere la felicità. "Finalmente - dice la donna velata, che indossa la mascherina con la scritta 'Liberate i nostri pescatori'. "E' arrivata finalmente la buona notizia", dice ancora la donna, moglie di Habib Mathlouthi. Accanto a lei c'è la figlia, Chaima Mathlouthi. La famiglia vive a Mazara del Vallo da circa 40 anni. E sono ben integrati. "E' stato un incubo - dice la figlia - ci eravamo rimasti male quando non siamo riusciti a parlare con i nostri cari al telefono mentre agli italiani è stato permesso, però ci sono sempre stati tutti vicini". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mazara del Vallo (Trapani), 17 dic. (Adnkronos) - "E' ildi". L'italiano è incerto ma gli occhi di Zohra Medhb, ladi uno dei pescatori tunisini rilasciati, non riescono a nascondere la felicità. "Finalmente - dice la donna velata, che indossa la mascherina con la scritta 'Liberate i nostri pescatori'. "E' arrivata finalmente la buona notizia", dice ancora la donna,di Habib Mathlouthi. Accanto a lei c'è la figlia, Chaima Mathlouthi. La famiglia vive a Mazara del Vallo da circa 40 anni. E sono ben integrati. "E' stato un incubo - dice la figlia - ci eravamo rimasti male quando non siamo riusciti a parlare con i nostri cari al telefono mentre agli italiani è stato permesso, però ci sono sempre stati tutti vicini".

(Trapani) - Accanto a lei ci sono altre mamme coraggio. Sono soprattutto donne nell'aula consiliare, trasformata nel pomeriggio in uno studio televisivo con i continui collegamenti con i tg e le trasm ...

Liberazione pescatori mazaresi, pescherecci in partenza verso Mazara, l’arrivo tra 36/48 ore

"I due pescherecci hanno acceso i motori per prendere il largo e lasciare la Libia e raggiungere in 36/48 ore Mazara del Vallo dopo 108 giorni di blocco'. Lo afferma l'armatore della Medinea, Marco Ma ...

