Legge di Bilancio, Scuola: ancora sotto esame emendamenti Anief su aggiornamento GaE (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono ancora diverse le proposte formulate dall’Ufficio legislativo Anief tra gli emendamenti alla Legge di Bilancio al vaglio della Camera dei Deputati. Delle 68 presentate dal sindacato di insegnanti e formatori sono reputate ancora ammissibili quelle in merito alla riduzione della pressione fiscale e contributiva che riguardano la sospensione delle tasse universitarie e le detrazioni per i fuorisede, mentre in tema di Mezzogiorno e coesione territoriale è ancora in auge la richiesta di riformulazione degli organici delle scuole in base alle esigenze del territorio. Quanto a Scuola, Università e Ricerca risulta ancora al vaglio della Camera la proposta di stabilizzazione del personale della Ricerca. La quota più ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sonodiverse le proposte formulate dall’Ufficio legislativotra glialladial vaglio della Camera dei Deputati. Delle 68 presentate dal sindacato di insegnanti e formatori sono reputateammissibili quelle in merito alla riduzione della pressione fiscale e contributiva che riguardano la sospensione delle tasse universitarie e le detrazioni per i fuorisede, mentre in tema di Mezzogiorno e coesione territoriale èin auge la richiesta di riformulazione degli organici delle scuole in base alle esigenze del territorio. Quanto a, Università e Ricerca risultaal vaglio della Camera la proposta di stabilizzazione del personale della Ricerca. La quota più ...

borghi_claudio : Diretta: La sparizione della legge di bilancio - MatteoRichetti : A Crotone reddito di cittadinanza ai boss della ‘Ndrangheta. Questa sarebbe la misura con cui “hanno abolito la pov… - AzzolinaLucia : Nella nuova legge di Bilancio abbiamo stanziato importanti risorse non solo per confermare i 1.000 assistenti tecni… - alessia_smile6 : RT @borghi_claudio: Diretta: La sparizione della legge di bilancio - TuzioristaGreen : RT @M5S_Camera: Il nostro @MicSodano è in commissione bilancio per votare un emendamento del @Mov5Stelle alla Legge di Bilancio, per regola… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge Bilancio Legge di Bilancio 2021: approvazione di fatto in settimana PMI.it Stabilità: Riccardi, 2,7 miliardi per il settore della Salute

Quasi 2,5 miliardi per spesa corrente Trieste, 17 dic - Ammonta a 2 miliardi 780 milioni il pacchetto della Salute inserito nella legge di Stabilità 2020 presentata dal ...

Morto Donato Bilancia, il Covid ha ucciso il serial killer delle prostitute condannato a 13 ergastoli Chi era

E' morto Donato Bilancia, il serial killer delle prostitute condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e a 16 anni per un tentato omicidio: il 69enne è morto per Covid ...

Quasi 2,5 miliardi per spesa corrente Trieste, 17 dic - Ammonta a 2 miliardi 780 milioni il pacchetto della Salute inserito nella legge di Stabilità 2020 presentata dal ...E' morto Donato Bilancia, il serial killer delle prostitute condannato a 13 ergastoli per diciassette omicidi e a 16 anni per un tentato omicidio: il 69enne è morto per Covid ...