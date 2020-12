Juventus – Atalanta, CR7 sbaglia un rigore ma la Dea si difende bene (Di giovedì 17 dicembre 2020) Juventus e Atalanta, entrambe reduci dalle numerose partite affrontate tra campionato e Champions League, si ritrovano a scontrarsi in una partita che preannunciava spettacolo e divertimento. L’Atalanta si presenta in uno stadio difficile come l’Allianz Stadium, trascinandosi le polemiche e le voci che vedono un Papu Gomez ormai ai ferri corti con mister Gasperini e sempre più lontano da Bergamo, ormai casa sua da tempo. La Juventus, dal canto suo, vede uno spogliatoio sempre più unito e compatto presentandosi al match con i favori del pronostico. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto durante il matchPartono forti i Bianconeri: sin dalle prime battute del match si nota la mano del mister Andrea Pirlo. Pressing forsennato e ottimo comando del gioco. Da segnalare il gol divorato clamorosamente da Alvaro Morata con un ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 17 dicembre 2020), entrambe reduci dalle numerose partite affrontate tra campionato e Champions League, si ritrovano a scontrarsi in una partita che preannunciava spettacolo e divertimento. L’si presenta in uno stadio difficile come l’Allianz Stadium, trascinandosi le polemiche e le voci che vedono un Papu Gomez ormai ai ferri corti con mister Gasperini e sempre più lontano da Bergamo, ormai casa sua da tempo. La, dal canto suo, vede uno spogliatoio sempre più unito e compatto presentandosi al match con i favori del pronostico. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto durante il matchPartono forti i Bianconeri: sin dalle prime battute del match si nota la mano del mister Andrea Pirlo. Pressing forsennato e ottimo comando del gioco. Da segnalare il gol divorato clamorosamente da Alvaro Morata con un ...

