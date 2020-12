‘Io, giudice onorario in sciopero della fame per i diritti di chi lavora’ (Di giovedì 17 dicembre 2020) Livio Cancelliere è un avvocato di 49 anni che da 18 lavora a Parma come “got”, giudice onorario di tribunale. Ci ha pensato a lungo e ne ha parlato con sua moglie, che in questo momento gli fornisce un supporto fondamentale. Poi dieci giorni fa – e cinque chili fa – ha deciso: ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro le condizioni di lavoro a cui quotidianamente è sottoposto. Condizioni che, oltre a lui, subiscono anche tutti i suoi colleghi non togati, a cui negli ultimi anni è stato demandato l’80 per cento del carico delle udienze penali e il 50 per cento di quelle civili. Il tutto, sostanzialmente, con un pagamento di 98 euro lordi a udienza “senza garanzie retributive, malattia, maternità, pensione e ferie”. Cancelliere, nel momento in cui parla, ha davanti a sé quattro corposi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Livio Cancelliere è un avvocato di 49 anni che da 18 lavora a Parma come “got”,di tribunale. Ci ha pensato a lungo e ne ha parlato con sua moglie, che in questo momento gli fornisce un supporto fondamentale. Poi dieci giorni fa – e cinque chili fa – ha deciso: ha iniziato loper protestare contro le condizioni di lavoro a cui quotidianamente è sottoposto. Condizioni che, oltre a lui, subiscono anche tutti i suoi colleghi non togati, a cui negli ultimi anni è stato demandato l’80 per cento del carico delle udienze penali e il 50 per cento di quelle civili. Il tutto, sostanzialmente, con un pagamento di 98 euro lordi a udienza “senza garanzie retributive, malattia, maternità, pensione e ferie”. Cancelliere, nel momento in cui parla, ha davanti a sé quattro corposi ...

